Investigaciones contra exconcejales y concejales, cerca de definirse

La dura confrontación verbal entre el alcalde William Dau Chamatt y algunos miembros del Concejo Distrital ha sacado a relucir varios temas que están en el tintero.

Entre ellos, las indagaciones, de carácter penal y disciplinario, contra 11 exconcejales y 2 concejales por la elección presuntamente irregular de Nubia Fontalvo como contralora Distrital en el año 2016, quien igualmente es investigada. Del proceso también hacen parte el exalcalde Manolo Duque y su primo José Julián Vásquez.

Dau lo sacó a relucir en medio de una entrevista con Noticias Caracol, en la que criticó que la Procuraduría aún no haya tomado una decisión frente a las indagaciones contra los concejales.

“Antes que me sancione a mí, la Procuraduría tiene que ir a sancionar a los mismos concejales que estuvieron involucrados en la presunta compra de la elección de la contralora –Nubia Fontalvo-, de la presunta compra con los famosos libros. La Procuraduría los investigó y todavía está pendiente que los sancione y por no haber obrado a tiempo la Procuraduría, varios de esos concejales están reelectos, y están ahora cogobernando la ciudad, como ellos dicen; por qué la Procuraduría no se ha pronunciado, pero sí piensan que se va a pronunciar para inhabilitarme a mí y no a aquellos, mandan cáscara”, dijo Dau al medio nacional.