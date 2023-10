Investigación de Coronell tumba a fiscal relacionado con caso Manolo Duque

El ente acusador compulsará copias a las instancias competentes para que se investigue penalmente el actuar de Romero Julio, mientras se desempeñó como fiscal de la Seccional Bolívar en 2016; así como otras conductas que podrían constituirse en delito y se derivan de su encargo transitorio en la citada fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

“La Fiscalía General de la Nación rechaza cualquier acto que ponga en duda la dignidad y la honra de la administración de justicia. Asimismo, reitera el compromiso de velar por el correcto actuar de sus funcionarios, y proceder con determinación ante cualquier comportamiento que vaya en contravía de principios inquebrantables como la transparencia y la legalidad”, precisó la Fiscalía.

La llamada sospechosa

Daniel Coronell, en su conocido espacio ‘Reporte Coronell’, publicó los audios de la llamada entre Romero Julio y el exconcejal Jorge Useche Correa, otro de los nombres procesados en la investigación por la elección irregular de la contralora Nubia Fontalvo, y así la administración de Manolo Duque y su primo y asesor José Julián Vázquez no tuvieran contrapeso en el ente de control fiscal.

“Una de las evidencias más importantes del proceso fue esta grabación entre el concejal conservador y el entonces fiscal seccional número 17 de Cartagena Paulo Xavier Romero Julio. En la llamada, llena de palabras de grueso calibre, el concejal le dice al fiscal Romero que no se dejaron robar la Contraloría y el fiscal le pide puestos al concejal”, expuso Coronell.

Y prosiguió: “El fiscal Paulo Xavier Romero utiliza expresiones cómo ‘¿Cuánto me va a dar?’, ‘¿Qué me va a dar’, ‘¿cuándo le hago llegar las hojas de vida?’, ‘necesito que le ayuden allá en el concejo y usted conmigo acá en fiscalía’.

A continuación la conversación telefónica:

–Ya mostramos finura compa, nos la quería robar, un poco de hipócritas estaban ahí y los enfrentamos– dice el concejal

–Entonces ¿Quiénes ganan la contraloría?– pregunta el fiscal

–Nos la ganamos nosotros, esa vaina es de nosotros

–Pero nosotros ¿Quiénes?– pregunta el fiscal Romero

–De los azules con el gobierno

–Los azules nada más con el gobierno – ratifica el fiscal como pidiendo una ampliación de la información

–Y bueno los aliados que nos ayudaron ahí, pero esa es una tarea que hicimos nosotros...con Jose

–¿Cómo quedó la votación? –pregunta el fiscal Romero

–Quedamos once

–¿Once a ocho? – vuelve a preguntar el fiscal

–Once a ocho no, los otros hijueputas son es vivos, cuando vieron que estaban perdidos se fueron

–Ah pero entonces ustedes están demostrando es un...

–Ah pues

–Hoy es viernes, no joda, y este man ya está bebiendo o está alcoholizado –dice el fiscal

–Estamos celebrando la Contraloría con los colegas –afirma el concejal Useche

–Ah sí, bueno, bueno. Oiga compita ¿cuándo le hago llegar las hojas de vida? –pregunta el fiscal Paulo Xavier Romero

–Apenas las tengas listas me las mandas para allá con el que sea, me las mandas para el concejo

–Escucha, escúchame –pide el fiscal– tú sabes que están las dos hojas de vida

–Ajá

–Está la de mi asistente porque necesito que le ayuden allá en el concejo y usted conmigo acá en fiscalía

–Ajá, eso es a Edwin...

–Y usted me dirá: ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué me va a dar? –pregunta nuevamente el fiscal Paulo Xavier Romero

–OK, dale. Apenas que me definan el cupo ahí siempre lo voy llevando, a medida que me vayan soltando. Ya con este detalle que tuvimos deben empezar a soltarme algunas cositas –ofrece el concejal– entonces mándeme esa vaina, mándemelas, mándemelas todas en un solo paquete.

–Ah bueno, compita

–Mándamela con tu asistente el martes a las 8:30 pa saber en seguida quién es y hablar con ella

–Ah bueno, compita –repite complacido el fiscal– y bendiciones

­–Compa, un abrazo mi hermano

–Bueno, compadrito

“Uno de los compadritos, el concejal Jorge Alonso Useche Correa, fue capturado por estos hechos. Pasó un año en la cárcel y salió por vencimiento de términos. Pero al otro participante en la conversación, el fiscal seccional de Cartagena Paulo Xavier Romero, no le pasó nada”, dijo el periodista Coronell.

Y relató: “O mejor dicho sí le pasó: el fiscal general Francisco Barbosa lo nombró este año en uno de los puestos más altos de la entidad. El ‘compadrito’ es desde hace unos meses el fiscal séptimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia”.

Explica Coronell en la W Radio que los fiscales delegados ante la Corte son los de más alta jerarquía después del fiscal y el vicefiscal. Además de ser los mejor remunerados, reciben salario de magistrado de alta corte. “Son solo doce y el hombre al que ustedes acaban de oír en la comprometedora conversación es fiscal séptimo delegado ante la honorable Corte Suprema de Justicia”, resaltó Coronell.