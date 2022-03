Luego de la polémica desatada este lunes por las fuertes declaraciones de Ingrid Betancourt en el que mencionaba un episodio de depresión de Gustavo Petro, la exsenadora se refirió al tema.

Para la aspirante a la Presidencia, las críticas que ha recibido por hablar sobre un momento de la vida del líder del Pacto Histórico se deben a su condición de mujer, pues el país está sesgado en un “velo machista”.

Así mismo comentó que ella no era médico y se expresó como cualquier persona lo haría ante un momento que vivió.

“Yo no soy médico, yo expreso una situación que fue como la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento. Fue una manera coloquial de expresar los recuerdos de lo que vi en ese momento. No me arrepiento para nada. Cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, uno habla de como las vio”, señaló Betancourt a Blu Radio.

Además aseguró que ha escuchado y leído muchos comentarios sobre cómo hubieran respondido otros candidatos frente a un tema tan coyuntural, lo que la ha sorprendido, pues todas las críticas hacen alusión a que un candidato hombre lo hubiera hecho distinto.

“Yo no sé si toda esta minucia de entrar a ver si sí o sí no, o qué o cómo, la harían con un candidato hombre. Me parece que es parte, de una manera, un poco machista de lo que dicen las personas. Los candidatos hombres se dicen entre sí cosas más fuertes que esto”, agregó la exsenadora.

De igual forma, Betancourt señaló que debido a la “corrección política” que ahora existe en el país no se puede decir nada, y que esta en vez de servir para ayudar al pueblo colombiano lo ha limitado, pues solo sirve cuando apoya a alguno entes políticos.

“Nos hemos vuelto muy correctamente políticos y ya no podemos decir nada, pero esa es la realidad humana. Todos tenemos enfermedades, situaciones, el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté, digamos, afectando a aquellos que padecen esa enfermedad, esa situación o ese momento de la vida”, concluyó Betancourt.