Íngrid Betancourt.

Betancourt, consciente de que su decisión puede no ser del agrado de muchos, reiteró que su intención es que “sepan cómo voy a actuar como su presidenta” y que “la forma cómo se llega al poder, define cómo se gobierna”.

Pidió a los miembros de la Coalición Centro Esperanza que decidan hoy al respecto.

“Hoy le pido a los miembros de la coalición que nos unamos todos contra la corrupción. Esta decisión hay que tomarla hoy. Es una decisión de principios y no necesitamos más tiempo para saber lo que es correcto o incorrecto”, recalcó.

Agregó que, si no se toma una decisión hoy mismo o si deciden no prohibir las adhesiones, ella se retira de la coalición y no participaría en la consulta interpartidista del próximo 13 de marzo.