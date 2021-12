Es algo triste con las comunidades. Estas inversiones no perdurarán en el tiempo, nos preocupa las garantías de estabilidad de las obras, claramente no hay calidad en lo contratado. Lamentable que además, al parecer, hay ítems que se han cobrado por obras no ejecutadas”

Carolina Calderón, directora de Funcicar.

Irregularidades

Las visitas técnicas de Funcicar en compañía de habitantes de los barrios dieron cuenta de fallas como: No instalación de cerramiento en polisombra; falta de aplicación del sello de juntas; inadecuada instalación de la malla eslabonada en los escenarios que incluyeron este ítem; las luminarias instaladas fueron en su mayoría atadas a postes o estructuras existentes y no se hicieron en los soportes que establecía el contrato; desplome los tableros de básquet en 2 de las 6 canchas visitadas; los tableros además presentan diferentes tipos de instalación en cada una de las canchas, no hay un procedimiento estándar para la soldadura de la estructura metálica por lo cual no se garantiza la calidad en la instalación.

Además, la pintura aplicada en los escenarios se encuentra desgastada y con desprendimientos, tanto para la demarcación de las canchas como para los muros de cerramiento. Se cobraron ítems de mantenimiento que no fueron ejecutados. Los escenarios deportivos visitados tuvieron vallas informativas con los datos destacados de los procesos, sin embargo su tamaño estándar fue de 0,7m x 1m, por el contrario, el contrato establecía que debían instalarse vallas con dimensiones mucho mayores de 2.5 m X 2.5m.