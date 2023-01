“Infames”: Dau contra dos concejales que no aprobaron proyecto de acuerdo

El 21 de diciembre de 2022 el alcalde de Cartagena publicó en sus redes sociales los nombres de cinco concejales que “atacaron” a la ciudad por no aprobar un proyecto de acuerdo por medio del cual el Distrito pretendía despignorar unos recursos de Corvivienda.

Ese día, Carlos Barrios, uno de los concejales señalados por Dau, indicó a El Universal que los recursos que el Distrito pretendía despignorar “hacen parte del Acuerdo 004 del 2019, a través del cual la corporación aprobó un crédito para vivienda del proyecto Ciudadela La Paz, por $94 mil millones, pero cuando el alcalde Dau llegó, solamente utilizó $63 mil millones”. “Lo que pretenden es que despignoremos los $30 mil millones restantes. El proyecto de acuerdo no reunía los requisitos de ley, entendiendo que el alcalde quiere despignorar unos recursos, pero no tiene posibilidad. Primero, no tiene proyectos debidamente determinados y diseñados donde invertiría los recursos. Nosotros estamos tranquilos. Sabemos que hemos actuado conforme al derecho y que si no presentan bien los proyectos no es culpa de nosotros”, dijo.

La concejala Carolina Lozano también explicó por qué votó negativo al mencionado proyecto de acuerdo: “Nunca he estado en contra, lo que pasa es que los dineros vienen pignorados desde el 2019 y no han sido pagados al crédito, de acuerdo a la pignoración que hizo el Concejo ese año. Ellos están solicitando en el proyecto de acuerdo la liberación de los recursos para una incorporación en el 2023, tal como lo explicaron en la audiencia pública, cuestión que yo considero ilegal, teniendo en cuenta que esos dineros ya están pignorados, tienen una destinación específica desde el 2019 y liberarlos implicaría reglamentar o sacar un acuerdo retroactivo y el Concejo no puede hacerlo. Tiene la facultad de despignorarlos, pero hacia el futuro, no hacia atrás, como lo están solicitando. Ese fue uno de los motivos por los cuales no estuve de acuerdo con aprobar el proyecto”.