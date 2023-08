Imputan cargos a candidato al Concejo y a exfuncionario de Dau

“Es una persecución de las casas políticas”

Armando Córdoba, candidato al Concejo de Cartagena por el partido Alianza Verde, al respecto de la imputación de cargos, expresó que todo hace parte de una “persecución política”. “Es parte del acoso que contra mí se levanto desde hace más de tres años cuando fui nombrado en Participación. Me persiguieron con toda hasta que lograron separarme ilegalmente de mi cargo. No me dejaron ni un momento de tranquilidad hasta que los concejales decidieron hacerme una moción de censura sin ningún fundamento”, aseveró.

Y agregó: “No contentos con eso, hoy continúa la persecución. Quiero decirles a todos los cartageneros que nunca he cometido una ilegalidad y espero que la justicia compruebe mi inocencia. Las casas y clanes políticos de la ciudad no me perdonan que jamás me les he arrodillado, y así seguiré hasta que Cartagena cambie. Seguimos con nuestra lucha y con un proceso electoral independiente y sin ninguna inhabilidad. Este año vamos a cambiar a la ciudad desde el Concejo”.

“No politizaré”

Con respecto a la decisión judicial, Adelfo Doria indicó lo siguiente: “He sido servidor público en dos oportunidades y puedo decir con entereza que mi gestión siempre ha sido impecable. Entiendo que estamos sujetos a que la justicia nos investigue, y personalmente tengo la convicción de que la verdad saldrá a la luz y que podré demostrar que no tengo nada que ver con esta acusación. Por ultimo, debo dejar claro que no es mi estilo el tratar de politizar ninguna decisión judicial, porque soy respetuoso de las instituciones judiciales de nuestro país”, precisó el exfuncionario.