Se trata de la investigación que se abrió contra esta por el supuesto detrimento que habría causado al Distrito el contrato que tuvo, pues este contemplaba unos honorarios por 7 millones de pesos mensuales, pero quienes denunciaron el hecho aseguran que no tenía los estudios para devengar ese monto y que solo debía ganar $2 millones 200 mil.

A las 4 de la tarde de hoy se hará la audiencia de imputación de cargos en torno al proceso que lleva la Fiscalía Seccional Bolívar contra Cynthia Pérez Amador, ex primera dama del Distrito.

Al mismo proceso está vinculada Martha Carvajal Herrera, exjefa de Talento Humano del Distrito.

La audiencia de imputación de cargos de hoy, a la que también fue citada Carvajal, se hará ante el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías.

Aunque no se refirió a los detalles del proceso, Cynthia Pérez expresó que está tranquila y que espera que todo se aclare.

“La verdad prevalecerá sobre todo y en algún momento se descubrirá todo este montaje que me han hecho. No sé con qué intención han hecho todo esto, pero puedo asegurar que soy inocente y me mantengo en eso”, aseveró Pérez Amador.

Hay que recordar que el proceso fiscal que llevaba la Contraloría Distrital por el contrato de la ex primera dama fue cerrado luego que pagaran el monto del presunto detrimento. A este también estuvo vinculada Martha Carvajal.