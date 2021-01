“Cartagena, como bien lo dicen detractores y no detractores, está padeciendo grandes problemas, no de ahora sino estructurales: la ciudad tiene problemas de vías, no hay presupuesto para su mantenimiento, el DATT no funciona como debería, hay problemas en el manejo de la pandemia y hay mucha gente insatisfecha con el comportamiento del alcalde. Cartagena merece que la respeten y tenemos un alcalde que no tiene control a la hora de tratar a la gente. El insulto y la ofensa son el pan de cada día en la ciudad y el alcalde se ha dedicado es a pelear y a hacer un reality show de su vida, lo que indica que no tiene las condiciones ni las competencias para ejercer con idoneidad lo que se le ha confiado, que es administrar proyectos y planes para que la ciudad tenga más progreso y desarrollo”, afirmó.

Además, reiteró que la revocatoria es un mecanismo constitucional totalmente válido cuando existen este tipo de situaciones en los gobiernos.

“Este es un derecho que tenemos los ciudadanos para un caso como el de Cartagena en el que hay bastante división e inconformidad frente a la ejecución del alcalde. La revocatoria es un mecanismo constitucional y por eso la estamos usando”, puntualizó.