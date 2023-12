“Hice todo lo que pude”: Dau sobre el “aguinaldo” millonario en la Localidad 2

El contrato exprés y los recursos relacionados fueron autorizados por el Distrito, a través del despacho de Franklin Amador, recientemente apartado como secretario de Planeación, y consistirá en capacitaciones en emprendimiento, competencias laborales e instrucciones para la creación de unidades productivas familiares en hogares en condición de pobreza.

¿Y qué tiene que ver la lluvia?

Un elemento que atiza aún más la polémica es que este “regalo” navideño para una localidad, en la que sus líderes siempre han clamado menos capacitaciones y talleres, y sí infraestructura vial, limpieza de canales y caños y adecuación de espacios recreativos, se justificó con la declaratoria de calamidad pública derivada de las afectaciones invernales.

Dicha declaratoria, cabe recordar, fue decretada por el alcalde Dau en noviembre en aras de agilizar la contratación de todos los elementos, productos y servicios necesarios para atender a las familias en condición de riesgo tras la caída de las lluvias.

Por consiguiente, hay muchas inquietudes sobre qué conecta a unas capacitaciones en emprendimiento y reinvención laboral con las intervenciones en infraestructura y apoyos alimenticios económicos para revertir de inmediato las afectaciones del clima. Una de las tantas preguntas que quedarán sin respuesta en el WhatsApp de Andy Reales que los periodistas tienen.

Con respecto a esto, la Alcaldía de la Localidad 2 sostiene en el contrato que luego de las capacitaciones los ciudadanos podrán “generar ingresos, emprendimientos y empresarismo como asistencia social en las familias en condición de pobreza extrema”.

La W Radio habló con el exsecretario Amador, quien ratificó que dio el sí para aprobar el millonario contrato. “Aseguró que verificó y viabilizó el gasto que esta inscrito en un proyecto alineado con el plan de desarrollo. Puntualizó que los recursos son susceptibles de orientar ese gasto y que había saldo suficiente”, indicó el medio radial.

“Nuestra competencia es poner un visto bueno al tema del gasto, no somos ordenadores de gasto, no contratamos, no intervenimos en el aspecto contractual. El problema político que tenga el señor Andy Reales con la clase política no son mi competencia y no me interesa”, le dijo Franklin Amador a la W Radio.

Y agregó: “Mi única responsabilidad en Planeación, entre otras cosas, es revisar las solicitudes de disponibilidad presupuestal, si se cumplen los criterios nuestro deber es viabilizar y que continúen su proceso; nuestra función después es verificar que lo que se viabilizó se cumplió y hacerle seguimiento”.