Hernando Padauí pide a Iván Duque que intervenga en Cartagena

Desde la tribuna virtual que tiene en estos momentos la Asamblea, el excandidato a la Gobernación de Bolívar y hoy diputado del departamento, Hernando Padauí, le pidió al presidente Iván Duque que intervenga en Cartagena por las preocupantes cifras que ha arrojado el coronavirus, en cuanto a contagios y número de fallecidos.

“Es un clamor de todo la bancada de diputados hacerle un llamado al presidente Iván Duque para que por favor intervenga en Cartagena, no que intervenga a Cartagena; y que el Distrito, y no porque considere o tenga diferencia políticamente al alcalde, en este momento tenemos que buscar que el Gobierno nacional apoye a la administración distrital en la lucha contra la pandemia, pero resulta que el Distrito no tiene infraestructura ni capacidad institucional para combatir la pandemia.

“Hay que reconocer el esfuerzo de la Alcaldía y sus funcionarios que exponen su vida a diario para ejercer políticas y control contra el coronavirus, pero Cartagena es una ciudad fracturada tanto social y económicamente, que creció de manera desordenada y que hoy esta dando al traste cualquier actividad en contra del coronavirus. Necesitamos presencia de la Fuerza Pública, del Ejército en las calles para acabar con el desorden de muchos que nos han puesto en riesgo a muchos que sí hemos respetado; esto tiene que ir acompañado con ayudas humanitarias”, expresó el diputado.