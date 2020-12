“Hemos sido coherentes”

A pesar de todo el discurso, lo cierto es que el periodo del alcalde Dau ha estado permeado por la apertura preliminar de investigaciones por parte de los entes de control que sugieren supuestos detrimentos patrimoniales al interior de la administración. Es el caso de unos presuntos sobrecostos en el suministro de insumos sanitarios y de protección, donde también está vinculado el exdirector del Dadis, Álvaro Fortich; el proceso por la contratación de Cynthia Pérez Amador como primera dama con unos honorarios superiores a los que su formación académica ameritaba, y más recientemente el anuncio del procurador de una investigación por la falta de ejecución del presupuesto distrital.

A pesar de ello, desde el grupo de transparencia y anticorrupción indican que esas investigaciones que aún no se han concretado no son indicadores que permitan calificar la administración como incoherente con su gestión. “El alcalde ha sido enfático en que no es solamente de afuera hacia adentro sino también de adentro hacia afuera, no es solo el ciudadano ético sino también el servidor público ético”, dijo Guerrero.

Además, en lo que tiene que ver con el caso de Cynthia Pérez, fue el mismo alcalde quien tras las diferentes pruebas que salieron a relucir de una presunta falsificación en sus documentos, tomó la decisión de retirarla del cargo con el fin de ser coherente con su discurso anticorrupción. (Le puede interesar: [Vídeo] “Cynthia Pérez no va más en la administración”: alcalde Dau)

Del mismo modo, indicaron que con iniciativas como el ‘Libro Blanco’, donde se hizo una radiografía detallada de cómo se encontraba la administración tras la llegada del nuevo gobierno, se muestra a la ciudad el compromiso que tiene el alcalde con la consolidación de un gobierno transparente.