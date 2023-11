“Hemos ejecutado el 92% del presupuesto”: director del Dadis en el Concejo

¿Se retira de la política? Esto hará Gustavo Bolívar tras no lograr ser alcalde

Expuesto lo anterior, abrió el debate el concejal César Pión, quien aseguró que para tener una salud más eficiente en la ciudad, es importante que el próximo Alcalde le de al Dadis la independencia que necesita.

“De nada le sirve al Departamento Administrativo de Salud Dadis, presentar lo que está presentando si no puede materializar por su dependencia, sino tiene autonomía. Puede tener su financiero, su jurídico, pero tiene que pasar por el poder central, y muchas veces sin saber el modelo de salud, no deciden lo correcto y mientras se da el proceso, pueden pasar horas, y la salud no espera. Sobre todo la salud pública, en prevención”, sostuvo.

Y añadió: “Cartagena hoy es una hemorragia del desorden emocional, palpado en el incremento de la violencia intrafamiliar, en la violencia del sicariato, violencia interpersonal y en el andar diario”.