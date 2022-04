Un concejal que pidió reserva de su nombre informó a este medio que la guerra sí existe entre los dos grupos y que Rafael Castillo Fortich y su esposa son miembros del grupo político de la concejal Gloria Estrada. “Es cierto, ella (Adriana Hernández) está en un cargo de libre nombramiento y remoción que es cuota política de Estrada, aunque no haga parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”.

Sin embargo, todos estos señalamientos al contralor Castillo le parecen una “falacias y mentiras”. “Ni a Adriana ni a mí nos pueden vincular con ninguna casa política. No hemos pertenecido nunca a un grupo electoral como señala el alcalde Dau. El bonito y único vínculo que tenemos con la honorable concejala Estrada es que somos vecinos del mismo edificio y hemos hecho una bonita amistad. No le hago ningún favor a ningún político para que me tengan que retribuir algo”, precisó el contralor en su momento.

Y a la pregunta de El Universal sobre su opinión al respecto de que lo involucren como uno de los ejes de una guerra política en el Concejo, el contralor indicó que: “Desconozco cualquier situación que se pueda estar presentando en el Concejo. El Alcalde mantiene una obsesión conmigo, y eso que ni me conoce”.

La discusión

“El embuchado que le debe tener Barrios a Marín es tan descomunal que, al día siguiente, un concejal tan curtido como Marín se disculpó ante Barrios y el concejo en pleno, con lagrimas y leyendo la biblia”, expuso Dau con relación a la álgida discusión que sostuvieron Carlos Barrios y Óscar Marín en la plenaria del pasado jueves.

El clima se tensó cuando el concejal Marín lanzó ciertas indirectas a compañeros, haciendo referencia a su infructuosa relación con los entes de control de la ciudad que, supuestamente, no le prestan atención a sus denuncias como sí lo hacen con otros concejales. “Algunos concejales les gusta aplicar la ley para unas cosas y para otras no. Yo nunca he podido entender como Freddys Quintero duró cinco años como contralor encargado, cuando la ley dice que debía durar máximo seis meses, algo que he denunciado y no ha evolucionado”.