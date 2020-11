La pandemia tuvo picos en diferentes regiones que no nos afectó igual a todos porque nuestro país es heterogéneo. Pero uno de los primeros picos fue en Cartagena y al principio no sabíamos qué hacer en Colombia. Solo teníamos las recomendaciones internacionales y lo que veíamos en otros países que podíamos replicar.

7. ¿Cuál es el papel de las mujeres en la política colombiana y qué opinión le merece la nueva vicepresidenta electa de los EE. UU.?

Las mujeres en Colombia y en el mundo nos hemos venido preparando para ocupar cargos en diferentes sectores: público, privado, financiero. En el país tenemos más mujeres estudiando en la universidad, pero realmente hay ciertos sectores en donde la mujer no ha llegado todavía. Por ejemplo, en las juntas directivas y está comprobado que cuando llegan mujeres a cargos directivos del sector empresarial aumentan los ingresos y mejora la economía.

Y lo mismo pasa en la política. Cuando las mujeres ingresan al mercado laboral, cuando hay mujeres que están dirigiendo o en cargos directivos hay mayores políticas para disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres.

Un estudio reciente del Dane revela que las mujeres ganan menos que los hombres en el mismo cargo y esto es una brecha salarial que se suma a la brecha laboral que se aumentó con la pandemia. Por eso tenemos que incentivar el trabajo de las mujeres y eliminar el temor de ingresar a la política. Una de las cosas que quiero hacer desde el partido es fortalecer el Centro de Pensamiento y crear los Centros de Liderazgo y de Formación Política de jóvenes y mujeres en las regiones para que se incentive la participación política y los valores democráticos.

Y frente a la primera vicepresidenta de los Estados Unidos me gustó una frase que dijo: “Yo soy la primera, pero no la última”. Y sí, yo fui la primera en la Gobernación de Valle, pero no la última. Todas debemos hacer este mismo proceso porque somos igualmente capaces y no podemos frustrar nuestros sueños.