“Hay muchas zonas donde no se puede hacer campaña”: Álvaro Uribe

A cuatro días de que comience de lleno la campaña política para las elecciones de alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administrativas locales, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, volvió a poner de presente que la violencia está impidiendo hacer el proselitismo a la dirigencia política.

La advertencia del jefe del Centro Democrático, va a tono con lo expuesto por distintos sectores y autoridades, en el sentido que grupos armados ilegales de todo tipo están interfiriendo desde ya para que algunos candidato no pueden hacer actividad en las zonas en donde tienen presencia terrorista.

Uribe, en un mensaje de Twitter, expresó este miércoles que "en muchas zonas nuestros votantes no pueden tener candidatos, ni hacer campaña. Esto por orden de grupos violentos, de todos los que existen. No es nuevo pero el mapa ha aumentado".

Lo expresado por el exmandatario nacional, coincide con lo que indicó hoy la Misión de Observación Electoral, MOE, que señaló que “a cuatro días de la finalización del proceso de inscripción de candidaturas, la Misión de Observación Electoral sigue insistiendo que en Colombia no debe haber ningún territorio vedado a alguna organización política o candidatura para hacer proselitismo electoral”.