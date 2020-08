“Esa playa que dice la Fiscalía, no es tal, porque se trata de un bien baldío. Hay una confusión en la calidad del bien, confusión cimentada en que se ha pretendido que el sitio donde funcionaba Sunset Beach, de Juan Diego Useche y su familia, es el mismo inmueble que se considera del polígono Las Velas; cuando una persona tiene esa convicción llega al extremo de solicitar una condena, pero está demostrado que los inmuebles son diferentes. Se trata de dos inmuebles disímiles”, expresó Del Río.

Así mismo, alegó que es inadmisible que se esté hablando de un entramado criminal y recordó que el lote se declaró baldío en 1999, luego que se acogiera una política pública nacional sobre los baldíos en Colombia.

“No se trató solo del polígono del hotel Las Velas, era algo general. Por lo menos fueron declarados 14 baldíos entonces. Eso se demostró con la evidencia. Esa declaratoria de baldío se trae hasta el 2009, como si la señora Judith Pinedo hubiese participado en esa declaratoria, como si Vivian Eljaiek o el señor Restrepo hubiesen participado en eso. Ni Pinedo ni ningún miembro de su equipo participó en eso; eso fue diez años atrás. Si ese predio no lo hubiesen declarado baldío, no lo venden porque no era baldío”, explicó Del Río.

Además, recordó que esta venta se hizo luego de la aprobación presupuestal por parte del Concejo Distrital un año antes de la posesión de Judith Pinedo, del cual hizo parte William García Tirado, quien luego de la venta del lote en El Laguito se convirtió en denunciante.