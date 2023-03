“Hasta los europeos no vieron nada malo”: Dau defiende a González-Forero

“No tapo a nadie de nada”

El alcalde Dau indicó que estando en Nueva York, estuvo revisando siempre la prensa y todas las noticias relacionadas a Ana María González-Forero, y expresó: “Muchas de esas informaciones fueron puro blablablá. Lo que sí me alarmó fue lo del tema de los Países Bajos y su relación con la Fundación FEM”.

Antes de seguir profundizando, Dau sostuvo: “Yo a Ana María le tengo mucho cariño, pero yo no sería capaz de tapar nada. No tapo a nadie de nada. Si ella o cualquier funcionario del Distrito hace algo indebido, yo sin parpadear lo saco de la administración como he hecho en el pasado. Así como me pasó con Cinthya Amador y sus falencias que obligaron a su salida del Distrito”.

Posteriormente, el mandatario relató cómo se conoció con González-Forero desde sus épocas como veedor político y electoral, y cuando la hoy secretaria del Interior era coordinadora en Bolívar de la Misión de Observación Electoral. Desde ahí, según indicó, inició una relación de mutuo aprecio, respeto y admiración.

Luego, cuando Dau se lanza y gana la Alcaldía, le propuso a la politóloga que hiciera parte de su gobierno como jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, tal como narró.