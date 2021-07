Verónica Castro hace parte de una de las familias beneficiadas para la entrega de apartamentos del proyecto habitacional Ciudadela La Paz, que maneja Corvivienda.

Ha sufrido los embates de la pandemia y dice que por cuenta del COVID-19 tuvo que estar encerrada durante cuatro meses, pues ella y los otros tres miembros de su familia contrajeron el virus. Su hijo, de 2 años, fue el más afectado, pues estuvo al borde de la muerte.

La mujer indicó que paga arriendo y que vive del día a día, por lo que su situación ha sido muy difícil durante la pandemia.

Su esperanza la pone en la entrega del apartamento en el proyecto habitacional de Corvivienda, en el que salió como beneficiaria desde el 2018, pero aún no se lo entregan.

“Me entregaron la nomenclatura -del apartamento-, pero no solo con una nomenclatura me siento ganadora. Me voy a sentir ganadora cuando me entreguen mi apartamento. Y más de uno está diciendo SOS porque no tenemos un empleo digno con el que digamos que podemos sostenernos. Lo que estoy pidiendo es que me digan cuándo nos van a entregar los apartamentos”, indicó la mujer en una sesión pasada del Concejo de Cartagena.

Así como Verónica, son varios los beneficiarios que piden lo mismo. De hecho, ayer en el Concejo de Cartagena se leyeron dos oficios en los que se exponen situaciones que complican el desarrollo del proyecto de vivienda.

Uno de estos fue el que envió el representante legal de la Unión Temporal Ciudadela La Paz a la interventoría de la etapa 1 del proyecto, de la cual está a cargo la Universidad de Cartagena, en el que advierte que hacen falta recursos para continuar con las obras.

“Con ocasión del contrato de la referencia y sus otrosíes 4 y 5, la unión temporal ciudadela la paz no tiene la obligación de ejecutar obras a su cuenta y riesgo, pues sin la apropiación, disponibilidad y reserva de los recursos formalmente, no cuenta con la garantía de su respectivo pago. Asunto hace referencia a las mayores cantidades de obras requeridas para la terminación de apartamentos que se construyen en la etapa 1, producto de la conciliación firmada el 23 de octubre del 2020, no obstante haberse acordado, no cuenta con el amparo de recursos necesarios para su ejecución. Los informes, actas y certificaciones emitidas por la interventoría confirman claramente la cuantiosa inversión que se requiere para ejecutar las obras de esta envergadura, que esta unión temporal y sus socios, al no tener certeza que su inversión contará con retorno y no hay una clara forma de pago, se ve obligado a suspender cualquier erogación con destino a las mayores cantidades de obras requeridas y necesarias, y la ejecución y terminación del contrato de la referencia”, indicó el representante de la unión temporal, que pide se le informe a Corvivienda que suspende las obras y que consiga un nuevo contratista.