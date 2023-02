Hallan muerto a testigo clave en el caso de Gloria Estrada

“Se acercó y me dijo que si quería ganarme un compensatorio (descanso) por hacer un 922 (captura por droga) a lo que contesté que no me interesaba porque ya tenía uno por otra captura. Entonces me habló de la suma que estarían dando por cabeza, y reiteré mi desinterés. Días después me enteré que él mismo había hecho la captura de tres personas, una de ellas una concejala. No conozco a ninguno de los capturados”, develó.

Y confesó: “He tenido mucho temor de las represalias que puedan tomar en mi contra, pero aquí estoy para que la verdad salga a flote. Tengo mucho miedo por mí y por mi familia. Lo que más temía era que me botaran de la Policía como sucedió el 8 de marzo del presente año (2022). Esta situación me tiene afectado emocionalmente y con un pánico impresionante que he tenido que acudir a psicología para afrontar esta situación, ya que realmente nunca he recibido ni un peso para nada, pues nunca me prestaría para nada ilegal debido a que mis principios no me lo permiten”.

Los presuntos implicados

Las investigaciones se concentran en la presunta alianza criminal entre policías y políticos de la ciudad. Audios en posesión de las autoridades registran que la posible conspiración se fraguó en la casa del concejal Luis Cassiani, con el contubernio de Andy Reales, alcalde (suspendido) de la Localidad 2; y Pedro Aponte, edil de la misma localidad. Atención: Dau no irá preso y Andy Reales seguirá suspendido

Allí, según las pruebas aportadas por la defensa de Gloria Estrada, se habría acordado para ofrecer sumas de dinero a oficiales de la Policía para que se encarguen de la logística del falso positivo. En este punto saltaron los nombres del mayor Gustavo Adolfo Bueno y del capitán Iván Cadena Tanganá. Ambos han defendido su inocencia y han expuesto que son víctimas de una campaña de desprestigio, aunque hay fotos y varios elementos que comprueban su cercanía con Pedro Aponte y Luis Cassiani.