“Hace 17 años que no me relaciono con los García”: Viana ante señalamientos

Piedad Zuccardi.

Bustos expresó que: “No solo se trata de un cuestionamiento ético o moral, aunque debo decir que sí vale el reclamo; sino un examen de transparencia basado en una duda razonable que se desprende de sus innegables cercanías con los parapolíticos que, al parecer, están detrás de esta campaña. De ahí que sea necesarios que el señor Viana aclare sus posibles vínculos con estas organizaciones”.

Al respecto, Viana toma estos señalamientos como “un mandado por enemigos que sí tienen mucho que aclarar de su vida política”. “Es una mandado pagado por los sectores parapolíticos que creen que pueden enlodar esta campaña decente. No tengo cuestionamiento alguno ni investigaciones sobre mal manejo de recursos públicos. Pedir que declare mi renta no pasa de ser un desafío mentiroso, pues individualiza mi caso encubriendo los demás actores. Por su puesto que lo haré, pero no porque me sienta presionado por alguien que ha convertido el ejercicio del control ciudadano como una actividad al servicio del mejor postor”, indicó.

Por su parte, Bustos expuso a este medio lo siguiente: “Si por enemigos políticos es toda persona que pretenda atender los más altos estándares de orden ético, y así brindar plenas y certeras herramientas al elector para la escogencia de sus mandatarios, lo somos, hemos sido y seremos no solo con él, sino de todos los que actúen como él. Hace más de 25 años que ejercemos nuestra labor de control social”.

Y agregó: “Sorprende mucho que pedirle que publique sus declaraciones de renta y de sus allegados en lugar de enorgullecerse por la probidad de su larga vida pública, lo constituya como un elemento de enemistad con sus propios electores. Es muy probable que tenga mucho que ocultar y que no resista un examen público de sus finanzas personales. Si esta es su arrogancia como candidato, no me lo quiero imaginar como gobernador”.

El candidato a la Gobernación aseveró que hace más de 17 años que no tiene ninguna relación con la familia García Zuccardi. “Cuando la tuve en los inicios de mi carrera política era una de las opciones menos malas que había para intermediar en la defensa de nuestro departamento. Era lo que daba la tierra, como dijera el presidente Alfonso López Michelsen, y para entonces mi capacidad de previsión no llegaba a tanto como para prever las derivaciones de esa casa política”, aseguró.