“Hablas como la derecha”: Rifirrafe entre congresistas de Gobierno Petro

En medio de la crisis y los rumores de ruptura que se acentúan en la coalición de Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, este lunes las representantes Catherine Juvinao y María Fernanda Carrascal protagonizaron un rifirrafe en redes sociales. “Activista”, “vergüenza” y así “habla la derecha” fueron algunos de los epitetos que marcaron la discusión. (Lea: Primo de Verónica Alcocer, ¿con superpoderes en la Casa de Nariño?) El origen de la pelea fue una entrevista que concedió Juvinao, integrante de la Alianza Verde, en la que se refirió con nombre propio a Carrascal, del Pacto Histórico y quien fue ponente de la frustrada reforma laboral. “Los congresistas del Pacto que son los ponentes de las reformas deberían entender las cifras, porque si no la entienden cómo van a promover el proyecto. Luego las reformas no alcanzan el consenso, y la ciudadanía y los expertos no se las toman en serio”, replicó a Blu Radio.

Previamente, en diálogo con Colprensa, Juvinao reclamó que “de forma miope y soberbia, Petro fracturó las relaciones con el Congreso”, al tiempo que le pidió al Presidente abandonar la soberbia y hablar con partidos.

En medio de estas críticas, se pronunció Carrascal, que calificó como “vergüenza” escuchar a Juvinao “hablando como habla la derecha”. En esa línea, le suplicó que no asegurara “algo que no sabe” y defendió que la reforma se cayó por trámite, “no porque no se hayan logrado consensos”.

Qué vergüenza oír a @CathyJuvinao hablando en @BluRadioCo como habla la derecha.



Te suplico que no asegures algo que no sabes, la #ReformaLaboral se cae por trámite, no porque no se hayan logrado consensos, la ponencia logró más de 80% de consensos. Quedó en medio de las dos... — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) June 26, 2023

En ese sentido, defendió que no está desconociendo las cifras del DANE que hacen parte de la exposición de motivos del proyecto. “Este debate no se trata sobre no conocer o no entender las cifras, sino de no tener una postura crítica sobre ellas”, dijo Carrascal. “Estoy hablando de la reforma que evidentemente no conoces, Cathy, porque solo repetiste las narrativas de la oposición contra ella (...) La que lleva peleando todo el fin de semana eres tú, incapaz de hacer análisis ajustados a la realidad, de aterrizar las cifras, todo con mezquindad, es evidente que este no es un debate técnico, es político”, precisó la congresista del Pacto Histórico.

Vergüenza es que no puedas separar un debate estadístico de tus propias opiniones, y que te dediques a pelear inútilmente con las cifras que da el mismo gobierno. Cuando entiendas que ahora eres legisladora y no activista quizás se logren los consensos para la #ReformaLaboral. https://t.co/QF60HijBJR — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 26, 2023