“Habitaciones del HUC para pacientes con coronavirus no están dotadas”

Aunque las autoridades distritales hablaron en un principio de 14 camillas en el Hospital Universitario del Caribe (HUC) para atender a pacientes afectados de manera grave con coronavirus, una funcionaria de este centro hospitalario aseguró que las habitaciones donde están estas camillas no están dotadas con los equipos y no cuentan con los recursos para hacer esa dotación.

El panorama que dejó López Rivas preocupa y abrió un debate en torno a la distinción de los niveles de atención de los centros médicos en Cartagena.

“La pregunta que se han hecho es ¿está listo el Hospital Universitario para atender la demanda de pacientes por coronavirus. El 84% de pacientes por coronavirus cursan con lo que los médicos llamamos infección respiratoria aguda leve e incluso moderada. Y el paciente con esta infección no es del manejo del tercer nivel de atención, como lo es el hospital. Quiere decir que la pregunta ahora es: ¿está el primer nivel de atención de la ciudad listo para atender a ese 84% de pacientes? Esa es la pregunta, porque del 16% restante, el 74% no se complican y nosotros como hospital de tercer nivel lo que debemos atender es el paciente que requiere manejo hospitalario de tercer nivel de atención, no al paciente que llegó al aeropuerto, allí sanidad lo pone como sospechoso y nos lo deriva a nosotros”, dijo.

Además, a su manera de ver, hay una desarticulación del sistema de salud en la ciudad.

“¿Cuál es el hospital de segundo nivel público que tiene la ciudad? Tenemos un tercer nivel y un primer nivel identificados, pero dónde está el segundo nivel, por no decir que no existe. Muchos se han dedicado a señalar al HUC, y nunca el hospital le ha fallado a la ciudad. Los casos de H1N1 los atendimos y nos fue bien, y dejamos a la ciudad bien parada. Este caso de coronavirus es un paciente que se comporta como una ira grave inusitada. Y ese paciente de H1N1 era un paciente que se comportaba como una ira grave inusitada. Tenemos construidas 14 habitaciones que nos garantizan verdadero aislamiento. ¿Las demás IPS cuántas habitaciones de aislamiento tiene cada una? ¿Se han alistado las demás IPS?, porque todo el mundo descarga en el HUC la responsabilidad de responder por una ciudad y un departamento, pero esto es una responsabilidad de todos, aquí todos ponen. La empresa privada tiene que poner también porque están atendiendo a sus trabajadores. Es un problema de ciudad y Nación, no es de una sola institución que han vituperado y que, lejos de edificarla, la han vuelto nada”, explicó.