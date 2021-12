El exgobernador no ha sido el único apoyo cuestionado que ha sumado Petro al Pacto Histórico, entre ellos están los senadores Roy Barreras (también precandidato presidencial) y el senador Armando Benedetti, como también el pastor cristiano Alfredo Saade. Incluso, aunque es de la misma tendencia, está el apoyo que dio hace un par de meses la exsenadora Piedad Córdoba.

La llegada de Luis Pérez, fue duramente cuestionada por la influencer Margarita Rosa de Francisco, quien sostuvo que “estoy tratando de tragarme un sapo gigante”, e incluso señaló que “le preguntó a Petro que nos explique con toda claridad a los que creemos en su proyecto político qué significa la movida de Pérez y su combo a la consulta. ¿En qué se van a poner de acuerdo? ¿La cosa es un hecho? ¿Cuál sería el trato?”.

En la misma línea de rechazar esa alianza con Pérez estuvo el senador Gustavo Bolívar, quien aseguró que “si de mí dependiera, no pactaría con nadie comprometido en el pasado con la violencia y la corrupción de Colombia. Me parece que ponen votos en un lado pero quitan más por el otro pero me someto a lo que las mayorías dictaminen porque esto es una colectividad”.

RESPONDE PETRO

Ante los duros cuestionamientos, el candidato Petro defendió su postura de recibir a Pérez diciendo que el un gobierno del Pacto Histórico será de conciliación y perdón, por lo que pactará con los distintos.

“El pacto histórico es entre diferentes, si no, no es Pacto. No estamos construyendo un partido, sino una forma de gobernar donde es imprescindible el acuerdo sobre lo fundamental que garantice realmente los derechos esenciales de las personas”, sostuvo el jefe de la izquierda radical.

Y complementó que “vimos a un Navarro pactar con un Álvaro Gómez el camino de la nueva Constitución. Vimos a un Santos, el exministro de defensa de Uribe, darle la mano a las Farc. Ese es el camino de Colombia. Estamos proponiendo la paz grande”.