“Esa intención de criticar que yo me encuentre, es nuestra obligación, lo que la ley nos faculta, no quieren que nos reunamos”, afirmó Petro.

“Me causó un gran escozor, él es heredero político de un fraude, se hizo gracias a que hubo una fraude en Colombia que determinó también mi vida desde otro punto de vista, pero ¿Cómo así que no puedo hablar con Indra?, entonces la ley que ordena la auditoría sobre el software se la pasan por la faja, no quieren que auditemos, cómo se va a auditar si no quieren que uno se reúna con los que están haciendo el software, eso a mí sí me dio una impresión”, afirmó Petro.

“Sí nos ponemos a pelear y yo voy a ser el presidente y ella la alcaldesa porque lo será por un tiempo pues lo que nos va a pedir la ciudadanía es trabajar juntos, cohabiten porque lo que no se soluciona son los problemas de la ciudadanía. Me despedí con un besito en la mejilla, no habría participación política de la alcaldesa porque ella no está diciendo que me iba a apoyar o que iba a tomar decisión política”, aseguró Petro.

La alcaldesa y el exalcalde acordaron no pelear abiertamente: “Hablamos de los problemas bogotanos, relajar las alocuciones públicas, que no nos pusiéramos a pelear abiertamente”, afirmó Petro.