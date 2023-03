Gustavo Bolívar sobre la paz total de Petro: “Esto es un mierdero”

“Casi que todo el programa de Petro es por lo que las guerrillas lucharon 50 años. Si ya lo estamos ejecutando, que es redimir todas estas capas de la sociedad que han estado excluidas de los derechos, uno diría: bueno, ¿por qué no entregan las armas?, ¿por qué no hacen política?”, planteó Bolívar.

“Mientras el país no madure, esa situación de entender que cuando un grupo se sienta a negociar es negociar y no entregarse, la situación no cambiará”, apuntó Bolívar en el medio citado.