Gustavo Bolívar asume como nuevo director del DPS

Así mismo, Bolívar lanzó un mensaje muy contundente a sus detractores, a quienes les resaltó que “desde hoy este bachiller asume la dirección de una de las instituciones más grandes del Estado”.

“Nunca he tenido ni tendré una sola investigación por corrupción. No me he aprovechado del Estado para hacer negocios ni para privilegiar a mi familia que con total decoro se mantiene alejada del poder. Vine a cambiar la política y sus oscuras prácticas y con coherencia, poco a poco lo lograremos”, dijo Bolívar. Lea también: ¿De tecnócratas a activistas? Estos son los cambios en el gabinete de Petro

El nuevo Director de Prosperidad Social cerró su pronunciamiento diciendo que “haré que se sientan orgullosos y orgullosas del apoyo que a diario me dan” y resaltando que “a mis detractores: calma, respiren tranquilos, la vida es bella. Hagan lo suyo y gracias por hacer de mí una figura nacional”.