Guillermo Ávila, nuevo gerente de Espacio Público en el gobierno Dau

El Universal se puso en contacto con el nuevo secretario, quien manifestó participar en la convocatoria pública que hizo la nueva administración.

“Envié mi hoja de vida presentándome para el cargo de gerente, y a principios de diciembre me llamaron para ir a una entrevista, me citaron con tres aspirantes más, me hicieron una serie de preguntas, una prueba psicológica y luego me volvieron a llamar a decirme que había pasado. En la siguiente etapa fueron dos exámenes de la función publica, eso fue el jueves pasado, y el lunes me llamaron a decirme que había quedado en los preseleccionados y que tenía una entrevista con el alcalde”, contó.

Sobre la entrevista con Dau, el nuevo secretario expresó sentirse a gusto ya que el mandatario fue muy cordial y quería conocer sobre su vida personal y profesional.

“El espacio público es un elemento fundamental para ordenar el territorio y Cartagena tiene que trabajar en mejorar y recuperar su espacio publico. La idea de asumir este reto es trabajar de la mano de las propuestas del alcalde para mejorar la ciudad”, afirmó Ávila Barragan.