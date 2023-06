Graves hallazgos en la contratación de las alcaldías locales de Cartagena

Además, según Funcicar, las tres Localidades contrataron sus procesos sin justificar los valores de los contratos, no reportaron avances de ejecución y las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal) nuevamente son protagonistas de contratos con un solo oferente habilitado.

Además, según Funcicar, las tres Localidades contrataron sus procesos sin justificar los valores de los contratos, no reportaron avances de ejecución y las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal) nuevamente son protagonistas de contratos con un solo oferente habilitado.

Malas prácticas continúan

Las Localidades dieron en promedio solo 2,6 días de plazo para que los oferentes conocieran los procesos y presentaran ofertas. Además, en el 96% de los procesos se observaron criterios de calificación limitantes que restringían la pluralidad de oferentes. Es decir que además de darse muy pocos días para que se presentaran ofertas, los requisitos exigidos eran muy exigentes y limitaban la participación de los interesados.

Además, según constató Funcicar, el año pasado el 68% de los procesos celebrados por modalidades competitivas tuvo un solo oferente, y en el 94% de los procesos analizados sí hubo dos o más oferentes, pero al final solo quedó habilitado uno.

La poca pluralidad de oferentes se agravó en comparación con 2021, en ese periodo el 59% de los procesos tuvo un único oferente.

Por otro lado, en el 49% de los procesos no se publicaron las cotizaciones con las que se sustentó el valor del contrato, y el 51% que sí lo hizo no indicó quiénes fueron las empresas o personas que las presentaron, esto no permitió establecer la manera en que las Localidades presupuestaron los valores de los procesos.

En el 74% de los procesos celebrados por las Localidades no justificaron los ítems o actividades contratadas. En la Localidad 3, por ejemplo, se contrataron tablets y USB para atención a víctimas de la violencia intrafamiliar por $105 millones sin justificar la finalidad de estos dispositivos.