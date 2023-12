“Gracias a Dios esta administración se va”: Concejo en clausura de sesiones

Se terminó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo y la guerra entre el alcalde de Cartagena William Dau y esta corporación no cesó. En el acto de clausura se esperaba la presencia del mandatario, sin embargo este no llegó. Lea: Concejo de Cartagena sigue pidiendo correcciones en el presupuesto 2024

Los concejales también cuestionaron al jefe de Infraestructura por la construcción de la vía de Ciudadela La Paz, también conocida como el Terraplén, pues al contratista se le pagó un anticipo y dichas intervenciones tienen un avance del 27%, es decir, la obra no será finalizada en la administración Dau.

La cabildante Liliana Suárez, lamentó que se acerca el 31 de diciembre, pero que no se van a hacer obras: “Adjudicaron a lo loco, no se hizo nada. Lo mismo pasó con el alcantarillado de Bayunca. La gente es la que sufre el engaño y el desdén de una administración que no hizo nada por ellos”.

“Algunos proyectos eran inconvenientes o no cumplían conforme a la Ley. Este año la corporación aprobó 8 proyectos de acuerdos presentados con el ejecutivo, cinco de los cuales fueron para incorporar unos recursos presupuestales, cobros para el Plan de Saneamiento Fiscal, traslados de recursos en entidades ejecutoras entre otras”, indicó el presidente del Concejo, Lewis Montero.