“Goza de la más absoluta independencia”: Petro al nuevo contralor

Garantizándole y solicitándole total independencia, el presidente de la República, Gustavo Petro, posesionó en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño, al contralor general de la Nación, Carlos Hernán Rodríguez, quien fue elegido hace algunos días por el Congreso de la República.

Durante la posesión, el presidente le solicitó al contralor investigar en cualquier momento y cuantas veces sean necesarias a los funcionarios del Gobierno y de las diversas entidades.

“Le he pedido que no haya ninguna distinción, ni temor alguno por investigar cualquier actuación administrativa de funcionarios del Gobierno, de cualquiera de sus niveles. Que goza de la más absoluta independencia, que no debe tener ninguna aprehensión de ningún tipo, porque se trata, desde la perspectiva del control fiscal, de detener el que el dinero público se evapore sin cumplir su función social”, afirmó el presidente.