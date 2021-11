El mecanismo representa 1.000 plataformas municipales, 11 distritales y 32 departamentales que podrán participar en la toma de decisiones con jóvenes de los territorios que habitan. La iniciativa fue presentada en el marco de las próximas elecciones de los Consejos de Juventudes del próximo cinco de diciembre.

Este es el inicio de un proceso de participación, de articulación, de incidencia y de veeduría de los jóvenes del país que se están viendo representados por medio de esta plataforma de juventudes y que se complementará con las elecciones de los Consejos de Juventudes, este es un anhelo que tenían los jóvenes desde el año 2013”, aseguró el consejero Arango.

Al evento asistieron el ministro del Interior, Daniel Palacios; la ministra de las Tecnologías, Ligia Valderrama; la ministra de Educación, María Victoria Angulo, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez; la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello; la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, entre otros.

“Ustedes representan a los jóvenes de un departamento y un distrito, y ese es el primer logro del cual deben sentirse orgullosos, por su tenacidad, por no desfallecer. Hoy podemos decir que la plataforma es una realidad y que estamos a un mes de las elecciones lo cual es gracias a que se ha mezclado la voluntad indeclinable de unos jóvenes maduros que no han aceptado un no como respuesta y un Gobierno que ha estado dispuesto a escuchar y trabajar para que eso sea una realidad”, aseguró el ministro Palacios.

La ministra de las Tecnologías anunció durante el evento que les serán entregadas 82 ‘simcards’ a los jóvenes que son representantes de la plataforma y otras 100 las cuales fueron donadas por la operadora Wow y que les serán entregadas a otro grupo de jóvenes y que serán distribuidas por la Consejería.

De igual forma, Lina Arbeláez, directora del Icbf, asistente al evento, afirmó que la institución creó 2.800 cargos en la entidad para diversas carreras profesionales de los cuales muchos no necesitan un día de experiencia y a los que solo se podrá aspirar únicamente por medio de un concurso hasta el próximo 28 de noviembre.