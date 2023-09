Go Catastral se pronuncia ante controversia por denuncias sobre avalúos

El candidato a la Alcaldía indicó que Dau y Go Catastral, gestor y operador de la actualización de los predios urbanos, rurales e insulares del área de la ciudad, no tomaron acciones para evitar estas posibles inconsistencias, que habrían sido propiciadas por un “Cartel de las prescripciones”, según aseveró.

Luego de esto, se conoció que el alcalde Dau no prorrogó el contrato con Go para el 2024, por lo que García Tirado señaló que esto se debía a sus denuncias.

Sin embargo, desde la Secretaría de Hacienda del Distrito señalaron que García Tirado usó informaciones tergiversadas y el alcalde lo tildó de oportunista político. El mandatario que el contrato con Go no se prorrogó porque la Ley se los prohíbe. “Este tipo de contratos o convenios con gestores catastrales no pueden tener un plazo inferior a dos años, según el Decreto Nacional 1170 de 2015, adicionado por el Decreto Nacional 1983 de 2019; sin embargo, la Resolución Igac 1040 del 8 de agosto de 2023 modificó el término de duración de dichos contratos, ampliándolos a un plazo de 3 años si están en ejecución, y fue ahí cuando se estudió una prórroga o una adición”. Lea: “El tema de GO Catastral fue tergiversado con fines políticos”: Distrito