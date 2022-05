Gloria Estrada.

“¡No! Porque a pesar de haber sentido miedo y haber sido víctima de innumerables señalamientos, la fuerza de mi fe en Dios y la oración constante de rodilla para que se hiciera justicia, me renovaba las ganas de luchar por mi inocencia, sacar a la luz la verdad para dignificar y restablecer el nombre de mi partido y de las demás personas que me rodean, de mi grupo, de mi gente; porque el daño no me lo hicieron a mí, sino a lo que represento como concejala”.

6. ¿Algún mensaje para el alcalde William Dau? Sabemos que tienen sus diferencias.

“Yo no tengo ninguna diferencia con él, nos separan nuestras ideas políticas. Pero no puedo negar que me juzgó, se burló de mí, me condenó, me masacró, me expuso en la palestra pública como la peor criminal e incluso utilizando a mi familia y a mis hijos que deben ser respetados en esta actividad política”.