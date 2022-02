¿Cómo se enteró del “macabro plan”?, como usted lo define

El viernes pasado me llama un amigo a primera hora de la mañana y me indica que necesita hablar conmigo urgentemente. En esa llamada me dice que hay un plan bien avanzado para asesinarme y que se lo comentó una persona de extrema confianza para él. Esa persona vive en el callejón Yanes del barrio Olaya Herrera, donde mi amigo es conocido por ser prestamista. En esa zona hay muchas bandas delincuenciales y sicarios, y en ese sector se difundió que iban a asesinar a un político, que ya habían acordado 30 millones de pesos por su cabeza, de los cuales ya se había pagado el 50% para hacer efectivo ese plan, y que en medio de esa trama siniestra estaba inmerso un senador de la República llamado “Lidio”, sin decir apellidos, pero todos sabemos que no hay otro senador con el mismo nombre que el de Lidio García.

¿Y cómo reacciona ante esto?

Recibo la información con preocupación y entonces busco la manera de entrevistarme con la persona que le dijo eso a mi amigo y efectivamente me lo confirma. Me indica que en medio de una reunión escuchó mi nombre y enseguida dijo que me conocía por ser amigo de un conocido y me expresa que intentó interceder y desbaratar el macabro plan. Que insistió en que hablaran primero conmigo, pero no se llegó a nada. Con la intranquilidad que tengo, procedo a hacer llamadas por doquier, a dirigirme a la Cárcel de Ternera, pues como judicante en el INPEC y abogado penalista conozco personas que están privadas de la libertad y sé que desde allí se mueve mucha actividad criminal en Cartagena y todas las ciudades.