Germán Vargas Lleras se alejará de la política a causa de una cirugía

A Germán Vargas Lleras el accidente que sufrió en mayo del 2022, cuando recorría en bicicleta las carreteras de Boyacá, le sigue pasando factura. Según dijo, tendrá que someterse a una nueva cirugía que lo alejará un tiempo de la vida pública.

"Me afecté la rodilla y la cadera. He hecho no menos de 800 terapias para fortalecer los músculos y ya completando dos años me hice revisar en los Estados Unidos porque seguía cojo. ¿Qué me diagnosticaron? Que había quedado mal operado", contó.

Tales declaraciones las hizo en el programa que recién estrenó ‘Conversemos con Germán Vargas Lleras’, que se transmite en su canal de YouTube.

De acuerdo con su relato, durante su vida ha pasado por distintos umbrales del dolor, recordando el episodio de la bomba, pero “nunca había sufrido tanto” como con las limitaciones que este accidente le dejó.

En el mismo espacio afirmó que el procedimiento se llevará a cabo en abril y lo hará con su EPS aquí en Colombia, y aunque espera un buen resultado tiene claro que lo dejará "fuera de circulación por tres o cuatro meses".