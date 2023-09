¿Fue por García Tirado? Distrito no prorrogó contrato con GO Catastral

Sin embargo, el pasado 9 de septiembre, mientras la administración de William Dau concertaba con GO los elementos para prorrogar el convenio que culmina en diciembre de este año, William García Tirado, candidato a la Alcaldía de Cartagena, denunció que presuntos errores catastrales han provocado que habitantes de barrios de estratos bajos paguen un impuesto predial más alto del que pagan los propietarios de lujosos lotes y edificaciones en la zona norte, Barú, Tierrabomba y el Centro Histórico. Situación que denunció ante la Fiscalía.

El convenio con GO lo hizo el Distrito tras siete años de no actualizar su información catastral -la última vez fue en 2014-, y así delegar en ellos la operación de precisar el valor, en cuanto a la realidad física, jurídica y económica, de los predios urbanos, rurales e insulares de Cartagena.

En marzo del año pasado, la Alcaldía de Cartagena eligió a GO Catastral, brazo de Catastro Bogotá, para que sea el gestor y operador catastral de la ciudad. Posteriormente, a dicha entidad se le encargó la actualización de los predios del área del Distrito, una labor que anteriormente realizaba el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Lea: “Dau no logró atajar a los que se han robado 5 billones de pesos”

El exconcejal aseguró que la actualización de GO no logró atajar ni subsanó los errores pasados en el avalúo catastral, lo que habría permitido que “privados sigan evadiendo o pagando de forma incoherente a las millonadas que ganan por día usufructuando sus predios”, según aseveró.

El exconcejal aseguró que la actualización de GO no logró atajar ni subsanó los errores pasados en el avalúo catastral, lo que habría permitido que “privados sigan evadiendo o pagando de forma incoherente a las millonadas que ganan por día usufructuando sus predios”, según aseveró.

Por ejemplo, el candidato indicó que la actualización de GO no incrementó el avalúo de la zona industrial de Mamonal, pero sí en zonas pobres como Isla de León, donde no hay servicios públicos ni pavimento.

Respecto a estos señalamientos, GO Catastral se comprometió a revisar con un equipo multidisciplinario todas las dudas expuestas por el candidato, para luego responderlas “de manera clara y técnicas”. Precisiones que se esperan antes que finalice su contrato el 31 de diciembre de este año.