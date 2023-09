“Fue hecha para Pinedo y Dumek”: reacciones a encuesta de CM&

“Soy la única candidata que recorre los sectores más olvidados por las administraciones de turno y quien viene conquistando el corazón de los indecisos por mi forma de hacer política. Una muestra de 410 personas no mide el verdadero sentir del pueblo. Esto es una artimaña de la clase política que a punta de encuestas direccionadas quieren callarme”, expresó Pera.

Y aseveró: “A mí no me ponen a temblar esas encuestas hechas a la medida de la Pinedo y de Dumek Turbay. Yo seré la alcaldesa del pueblo, no de una clase politiquera corrupta que hace acuerdos bajo la mesa. Este domingo comienzo a decir que hay detrás de cada candidato y quiénes son los bandidos que los apoyan. Le tienen miedo a mi opinión y por eso quieren callarme, Turbay, Pinedo y Julio Bejarano ahora voy por ustedes, retaron a una mujer con pantalones y me encontraron”.

En contravía, Dumek Turbay aprovechó para “agradecerle a Dios y a los miles de cartageneros que confían en su experiencia”. “No vamos a improvisar y lo que seremos será un gobierno útil que resuelva tantos problemas que incomodan a nuestra gente. Evolución general a través de grandes transformaciones. Unidos lo lograremos, por ende, seguiré recorriendo los barrios y corregimientos de la ciudad para juntar a más gente”, indicó.