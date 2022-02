“Fernando Nicolás Araújo, senador cartagenero del Centro Democrático, no aspirará a reelegirse en el Congreso”. Esa fue una de las noticias más leídas el día que el congresista bolivarense anunció esta determinación. Más allá de simpatizantes o detractores, muchos en la ciudad aún consideran que, tras la decisión de Araújo, Bolívar pierde caudal político a nivel nacional. El administrador de empresas explicó cómo seguirá aportando a esa obsesión de batir la pobreza extrema en Cartagena y de qué manera concibe el futuro político de su partido.

¿Cuál es la principal motivación para que usted decida no volver a aspirar al Senado?

Siempre he tratado de hacer una política sin retórica. Todos estos años he dicho que suspendí una carrera empresarial que ahora quiero retomar. Darle cuatro años más a la política significaría el fin de mis proyectos personales en lo empresarial y laboral, y con la manera en la que quiero seguirle aportando a mi ciudad desde ese ámbito.

Yo me formé para ser empresario y creo que los colombianos y los cartageneros, independientemente de su profesión, tenemos la obligación con la ciudad y el país de poner alguna etapa de sus vidas al servicio público y a la búsqueda de transformación social y desarrollo integral. Yo lo hice durante ocho años, no sé si el destino me depare un regreso a la política, pero hoy me embarco en un panorama del que estoy seguro puedo contribuir a que Cartagena sea una ciudad libre de pobreza extrema: formando empresa. Ese es mi propósito de vida.

En sus ocho años, ¿cuál fue el eje de su trabajo?

Principalmente fue el tema social. Más allá de algún tipo de reconocimiento en el Congreso por mi preparación académica en temas económicos y financieros, siempre hice hincapié en el servicio a los colombianos y sus necesidades insatisfechas.

No en vano soy el autor de la ley que crea el Fondo para la Superación de la Pobreza Extrema; autor de la norma que le exige al Gobierno nacional cobijar a los colombianos mayores de 65 años, en el caso de hombres, y 60, para las mujeres, que no logran la pensión, como mínimo con una transferencia económica que les permita superar la pobreza extrema. Además, estuve en la conformación del Ingreso Solidario que le gira 160 mil pesos mensuales a 3 millones de hogares vulnerables que no recibían un solo peso del Estado; y hoy propongo que ese subsidio a partir de enero del 2023 se convierta en un crédito condonable de 5 o 6 millones de pesos para que esas familias inviertan en emprendimientos. ¿Con cuál condición? Propiciar al menos un solo puesto de trabajo adicional.

¿Y los temas educativos?

Coordiné la creación del programa de Matrícula Cero para que la educación se universalice y fomentar un futuro lleno de colombianos bien preparados. En esa línea social, también luché porque saliera adelante la devolución de un 100% del IVA a los estratos más bajos del país. Sin pelear eso, no hubiese sido una realidad. Me preguntas: ¿cuál es mi eje político?, pues lograr que Colombia sea un país sin pobreza. Ese es mi foco, comenzar por Cartagena, que tiene grandes cordones de miseria.

¿Se va con alguna frustración?

Muchas. Todavía espero que el adulto mayor reciba transferencias. Cubrir más ámbitos relacionados a la juventud colombiana, como por ejemplo su inserción laboral. Con Enrique Cabrales, representante a la Cámara bolivarense que ahora apoyo para que siga nuestro trabajo en el Senado, creamos y gestionamos la ley que permita que las prácticas laborales sean contadas como experiencia profesional, y así facilitar la inserción laboral de jóvenes. También creamos con él otros subsidios laborales que ayudan a la juventud colombiana.

No obstante, las principales frustraciones están relacionadas con Cartagena. Por ejemplo, la culminación de la vía Perimetral, proyecto en el que gestionamos 170 mil millones de pesos con la Agencia Nacional de Infraestructura. Eso es una obsesión que tengo. Sin embargo, está trabado porque la Alcaldía aún no ha entregado el proyecto, del que ya contrató los diseños. Inquieta que aún no lo hayan hecho, si es el único compromiso que tienen con ese tema.