Nuevos detractores al proceso de revocatoria que se lleva contra el alcalde William Dau Chamatt han alzado su voz.

Se trata de miembros del Frente Social y Político, algunos de los cuales integran sindicatos y diversos partidos alternativos, como MAIS, Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), entre otros.

Uno de ellos fue Julio Carrascal, líder y miembro del partido Alianza Verde. “Apoyamos la lucha contra la corrupción del alcalde William Dau y vemos con preocupación que a pesar de que tenemos tantos problemas por los cuales preocuparnos, haya personas tratando de desviar a la ciudad del objetivo de transformación que reclama. Necesitamos tener sentido de pertenencia y rechazamos esa revocatoria. Rechazamos un proceso que no tiene pies ni cabeza y que la ciudad debe rechazarlo, no queremos siquiera que se firme eso.

“Hay que ver cómo se presiona al centro -Gobierno- a ver cómo se preocupa de Cartagena; hablar del territorio en Cartagena, de los temas de ciudad (...) Por eso le damos la mano a Dau en este problema, entendiendo que podemos tener diferencias en materia económica y otras concepciones, pero en este tema creo que la ciudad no puede estar tirando palos de cebo. No firmen, le estamos diciendo a la gente. Hay sectores políticos tradicionales liderando ese proceso”, dijo Carrascal.

Por su parte, el líder sindical Alfredo Tous Padilla señaló que con el proceso de revocatoria se estaría perjudicando a la ciudad.

“Y pensar que con esto aún haya cartageneros que quieren perjudicar más a la ciudad; que han estado en el poder, que han usufructuado en el poder y quienes han vendido hasta acciones del Distrito en muchas entidades, y que hoy quienes no están en el poder quieran perjudicar a los que están, simplemente porque no les cae bien el mandatario o se expresa mal. La bandera que él empuñó contra la corrupción fue planteada ante nosotros, porque en la campaña el Frente Social hizo cuatro reuniones con los candidatos a la Alcaldía para buscar uno solo, aunque no pudimos. Eso dio sus frutos, independiente que haya ganado Dau”, dijo Tous.

Y agregó: “Habrá gente que quiere hacerle daño a la ciudad con eso. Y eso es lo que nos motiva hoy a manifestarnos, la fibra de cartageneros que conocen sus historias, y que hoy haya gente que se ha lucrado de la ciudad y ahora quieran perjudicarla. Es terrible, tendríamos que ser inconscientes, miopes para no entender eso. Como Frente apoyamos a gente del pueblo, a la gente que defiende al alcalde y estamos en contra a la gente que apoya esa revocatoria, que es un esperpento”.

De igual forma, Tous agregó que rechaza las amenazas que recibieron tres miembros del MAIS recientemente. Lo mismo indicó Jairo Cáceres, dirigente sindical y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Consolata.