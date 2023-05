Francisco Barbosa: “El presidente Petro me acaba de poner una lápida”

Este viernes y en medio de una discusión de toma y dame con el mandatario, Barbosa se incluyó en ese grupo asegurando que “presidente me acaba de poner también una lápida a mí” y además, lo responsabilizó de lo que pueda pasarle. Lea aquí: “Yo soy jefe de Estado, por lo tanto, yo soy jefe de él”: Petro a Barbosa

“Mi vida y la de mis funcionarios está en riesgo. El presidente me acaba de poner también una lápida a mi, yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mi y a mi familia y recuerden que los magnicidios en Colombia fueron magnicidios de Estado”, señaló Barbosa en entrevista con W Radio.

"No hay otra que decir que el presidente está asumiendo una posición de dictadura. (...) Es un claro atentado a la independencia judicial, yo no tengo por qué reportarle nada al presidente de la República. A mí no me eligió el presidente", reiteró Barbosa en entrevista con W Radio.

Insistió que no es un “subalterno del presidente de la República”, y si lo fuera, “él tendría que declararme insubsistente”.

Así mismo, reiteró que Petro, como presidente, “no puede pasar por encima de las instituciones colombianas y me la juego hasta el final de mi mandato para que se preserven esas instituciones”.

“Yo le obedezco solo a la constitución y a la ley”, agregó.