Francisco Barbosa, ¿candidato presidencial o “defensor del sistema”?

Esta última tesis la hizo sonar Daniel Samper Pizano, en su última columna en Los Danieles, donde invitó a Barbosa a lanzarse al mar, a que oficialice su candidatura presidencial y no siga “siendo un peligro para el país y una bomba de tiempo para la democracia, representando un obstáculo para una campaña política limpia”.

Pero Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, no esconde sus posiciones, bastante alejadas del “saber vivir sabroso la vida”. Las constantes críticas del jefe del ente acusador a diversas iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro han provocado que múltiples voces nacionales, en la política y en el periodismo, lo señalen de participar indebidamente en política. Incluso van más allá al evidenciar que lo que está detrás es el inicio de una campaña presidencial para 2026.

“Una persona que hace parte de la rama del poder judicial no puede emprender una campaña de corte populista que no critica constructivamente sino que asume una posición de agitación política, utilizando métodos que son absolutamente impresentables como la mentira, la calumnia, el engaño y así no se puede. Esos son delitos”, expresó a El Universal.