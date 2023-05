Francia Márquez catalogó como “un sesgo racial” críticas por viaje a África

La vicepresidenta aseguró que es normal que este tipo de viajes tengan altos costos: “Por supuesto una delegación como esta implica no sólo el vuelo, no es sólo el avión, sino que hay que pensar en el hospedaje, la alimentación y todas las personas que viajan tienen que viajar con seguros médicos internacionales que cuestan”. Le puede interesar: El millonario detrás de fundación que apoyó viaje de Francia Márquez a África

La vicepresidenta aseguró que, en ningún Gobierno, ni en algún viaje de la actual administración se han cuestionado los gastos, por tal motivo aseguró que ese tipo de hechos son discriminatorios.

“Esto no ha pasado en ningún otro Gobierno ni con ninguna otra delegación. Incluso yo ya he hecho viajes a otros lugares. Yo he viajado a Europa, he viajado a Estados Unidos y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión o los recursos que gastamos movilizándonos”, dijo Márquez.

Y reiteró la vicepresidenta: "Solo pasó porque era el continente africano y aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar. En relación a cuánto gastó Open Society en financiar a 26 personas que fueron las personas de sociedad civil, entre artistas, académicos y líderes, no sé, ellos directamente asumieron conseguir el hotel, los transportes y los alimentos para estas personas".

Respecto a los costos del viaje, la vicepresidenta aseguró que “no tengo cifras, yo vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión que nos llevaba, no sé si son cifras ciertas o no”.

Finalmente, Márquez aseguró que esta situación generó molestia e inconformidad en la presidenta de Etiopia, Sahle-Work Zewde.

“Comentarios muy lamentables por supuesto y de hecho tengo que decir que en el encuentro con la presidenta de Etiopía manifestó su inconformidad de esos comentarios que en nuestro país se habían expresado”, concluyó Márquez.