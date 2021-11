En los corrillos políticos de la ciudad señalan a Lidys de ser el poder detrás del Dadis y que incluso fue quien avaló el nombramiento de Johana Bueno, actual directora de la entidad. “Todo eso es falso. Parcialmente, no tenemos una amistad personal ni una relación política (con Bueno), la conocí en 2019, finalizando la campaña a Alcaldía, la invité a hacer parte del empalme, y luego se presentó a la firma cazatalentos para el cargo de directora del Dadis pero no fue seleccionada, y más adelante la llamaron para la dirección de salud pública”.

Ramírez expuso que con la casa Dau no hay inconvenientes luego de las acusaciones de su compañero. “Con Abraham Dau mantenemos comunicación permanente, como parte del movimiento. William no hace parte, sin embargo, con él he construido una relación cercana, que no implica que estemos de acuerdo en muchas cosas de su administración, sobre la controversia por la salida del Doctor Oscar Lindo, particularmente, yo no concuerdo con la decisión, en especial por que en su momento le manifesté al alcalde la inconveniencia de ese proyecto en el Dadis, la falta de claridad sobre las funciones y duplicidad de las mismas, y el riesgo de no lograr impactos en momentos de optimizar los recursos. Ademas de muchas otras diferencias que hemos tenido en el manejo de la salud en el distrito, por lo cual he realizado diferentes denuncias publicas”.

Lidys Ramírez en conversación con El Universal , ante la situación, dio un parte de calma política en el interior de “Fuera Malandrines”. “La opinión de Fernan, sigue siendo eso, una opinión de un ciudadano y un elector. Si bien es mi pareja, él como tal no hace parte del movimiento, siempre hemos defendido ampliamente nuestra autonomía como individuos, desde allí nuestras opiniones son particulares y no grupales”.

Oscar Lindo, exdirector de Salud Pública del Dadis, y Johana Bueno, directora.

Ramírez recalca que no estuvo detrás de su nombramiento y que no tiene esa influencia de titiritero en la Alcaldía de Cartagena. “Ella no es mi amiga, en algún momento fuimos cercanas y me pareció una profesional sin mañas políticas y con ganas de aportar, desde allí le sugerí a el alcalde encargarla de la dirección del Dadis, en el momento que renunció el doctor Fortich, sin embargo, una vez posesionada como directora del Dadis tuvimos algunas diferencias, por denuncias que yo realicé sobre presuntas irregularidades que evidenciaban corrupción y que sentí que ella no le estaba dando la importancia del caso. Desde ese momento nuestra relación ha sido nula”.

“En mi opinión, la gestión de Bueno no ha sido buena, y así se lo he hecho saber al alcalde, en muchísimas ocasiones, pero debo aclarar que sigue siendo solo mi opinión, he intentado alejarme lo mas posible de asuntos al interior de la administración, pero debo asumir mi responsabilidad en el momento que recomendé su nombre para estar a cargo de una dependencia tan relevante como el Dadis”.