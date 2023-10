Fotos engañosas de Judith Pinedo con Lidio García siguen circulando

El ejercicio de chequeo y verificación de noticias encontró que este material es engañoso, pues, aunque las fotos son reales, fueron tomadas hace 9 años y no corresponden a la actual campaña de Pinedo.

¿Qué pasó en ese momento? García fue reelegido como senador y a Pinedo no le alcanzaron las alas para llegar al Congreso.

Lidio García lidera a los liberales en Bolívar y, junto a la Casa Blel, representada por la senadora Nadia Blel y el gobernador Vicente Blel, caciques del Partido Conservador en la región, comparten el poder político en el departamento. He ahí el quid de la intencionalidad del contenido manipulado que se difundió asociando a Judith Pinedo.

Los liberales de Lidio García no están con Pinedo

Pinedo dice ahora que lleva su cabello rizado como símbolo de resistencia, y no con el estilo que tenía hace diez años, como se ve en la cadena que circula.

Hoy su campaña es avalada por más de 140 mil firmas que recogió con el movimiento Valientes por Cartagena. También cuenta con el respaldo de la Alianza Verde, de simpatizantes del actual alcalde William Dau —de los que ella se ha intentado desmarcar— y por algunos petristas locales. Por lo que el apoyo en este momento del Partido Liberal no corresponde a la realidad.

Los liberales aún no anuncian en público a quién apoyarán el próximo 29 de octubre para llegar a La Aduana. Lo último que se conoció fue el acercamiento entre Lidio García y su primo Dumek Turbay, contendor de Pinedo y quien lidera las encuestas de intención de voto.

García y Turbay se distanciaron en 2019 cuando Dumek dejó su cargo como gobernador de Bolívar.

Recientemente ambos coincidieron por casualidad en un restaurante de la ciudad y los presentes convirtieron un apretón de manos y una charla breve en la oficialización del apoyo liberal a la campaña de Turbay.

No obstante, Turbay le aseguró a El Universal que esa información no era real. Lo que sí aseguró fue que le pidió a su primo que analizara, junto a su partido, el entrar a su campaña. “Obviamente me encantaría contar con ese respaldo, ya que para rescatar a la ciudad de esta crisis y del desastre social es necesario que todos los actores se unan”, dijo Dumek al El Universal el 15 de agosto. Pero, casi más de un mes después, y aunque el Partido Liberal guarda silencio sobre a dónde llevarán su maquinaria electoral, en Cartagena se da por hecha esta reconciliación política.

En suma, las fotos que circulan de la “Maríamulata” acompañada de logos del Partido Liberal son ciertas, pero fueron tomadas hace 9 años. No corresponden a la actual campaña de Pinedo a la que se lanzó con firmas y con el coaval del partido Alianza Verde. Por eso calificamos la información como engañosa.

*Chequeo elaborado por El Universal y La Contratopedia Caribe, publicado también en La Silla Vacía, en el marco de la alianza Cartagena vota informada, impulsada por los medios de comunicación El Universal, La Contratopedia Caribe y Vorágine, el programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Fundación Gabo, con el apoyo de Open Society Foundations. Su objetivo es fomentar la democracia, el criterio ciudadano y el voto informado de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.