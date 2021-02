“El juez consideró volverlo a notificar, volverlo a escuchar y por segunda vez le ordena que rectifique, que se retracte y que me pida disculpas públicas por lo que dijo, dado que todo lo que expresó no es cierto. Esperamos que esta vez el gerente de Corvivienda cumpla con la decisión judicial, porque, aunque sea impugnada, debe cumplir con el fallo. Espero que cumplan con la decisión judicial, pues, como siempre lo he dicho, me he visto obligado a presentar estas acciones porque hacen afirmaciones sobre mí o sobre mi administración que no son ciertas, y que al no querer rectificarlas debo recurrir a las acciones constitucionales”, reseñó Pereira.

El gerente de Corvivienda indicó que la decisión del Juzgado Quince Civil Municipal de Cartagena es de primera instancia, por lo que se entiende que puede ser impugnada.

“Como lo referí, las denuncias de las presuntas irregularidades se hicieron ante los organismos de control contra indeterminados, como es deber de todo ciudadano, más aun en mi condición de la entidad que represento”, dijo Castro.