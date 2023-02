Expertos opinan sobre el nuevo facilitador de paz de Petro: el hijo de ‘la Gata’

La noticia de la liberación

Una decisión espinosa

“No sé si ventajoso o beneficioso, pero, o sea, me parece necesario. Me parece práctico. Ahora, no se puede confundir el nombramiento de gestor de paz con la concesión de una amnistía, que hasta donde tengo entendido no está reseñado. ¿López merece ser gestor de paz? No ni ningún perfil similar; sin embargo, al Gobierno lo que le interesa es su posición de poder o cercanía con estructuras criminales con las que se sostendrán diálogos”, dijo.