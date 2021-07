Si bien ya la Registraduría Nacional del Estado Civil cumplió con su deber de entregar los formularios de recolección de firmas a los dos comité de revocatoria inscritos en Cartagena, el comité “Líderes Sociales Unidos por Cartagena Sí A la Revocatoria” pidió presencia al alcalde ad hoc, Luis Alberto Rodríguez para iniciar el proceso de recolección con todas las garantías. (Lea: Comités de revocatoria en Cartagena ya están listos para recoger firmas)

“El alcalde ad hoc no nos ha llamado y eso nos tiene con incertidumbre, él necesita reunirse con nosotros, con el general de la Policía, el secretario del Interior, y el Dadis porque tiene que velar por que se cumplan las medidas de bioseguridad”, dijo Aldo Lora, vocero del comité.

Lora agregó que esto representa un atraso en el proceso. “Nosotros ya podemos ir a recoger las firmas pero no nos están dando las garantías. Demandamos que se cumpla la ley, la normatividad del alcalde ad hoc, es hora de que haga presencia y se reúna con nosotros para que se dé bien el proceso. No hemos empezado porque le hace falta una pata a la mesa y no nos han garantizado nada. Si le pasa algo a los recolectores de firmas nadie responde”, manifestó.

El impulsor de la revocatoria, recordó que su comité ha sido objeto de amenazas por su intención, por lo cual asegura que es necesario que exista acompañamiento de parte de la autoridad para poder ejercer este mecanismo democrático.