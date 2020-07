Exfuncionaria denuncia amenazas de parte de seguidores de William Dau

“Mire señora lo mejor es que se quede bien quieta y deje tanta jodedera, si no quiere que la eliminemos de este hp mundo. Malparida ya sabemos dónde vive usted, su familia y su hijo. Si no quiere que actuemos, deje de hablar tanta mierda del alcalde William Dau. Usted no sabe de lo que somos capaces de hacer por defender a nuestro alcalde. Busque su muerte natural”, indica uno de los mensajes que recibió Perea, según sus denuncias.

Perea señala que habría una estructura criminal en redes sociales para atacarla. “Pretendemos desmantelar estas redes sicariales virtuales, donde toda la estructura señala de dónde vienen. Pretendo que se hagan capturas. Hay muchos pronunciamientos de cortes respecto al uso y manejo de redes sociales. Se ha logrado hasta ahora denunciar, poner en el tapete la situación que se viene presentando. Sé que hay algunos que señalan que esto es puro show de algunos sectores, pero aquí estoy señalando con nombre propio”, expresó la líder.

Esta también se refirió a las denuncias que ha hecho contra la administración del alcalde William Dau. “Lo que he dicho es que no me opongo a la lucha contra la corrupción que pretende promover el alcalde William Dau. Sin embargo, no puede ser que se esté hablando de que en otras administraciones hay corrupción y que no se entienda los grandes errores que se están cometiendo al interior de la de él. Alguien se los tiene que hacer ver”, especificó.

Hay que recordar que desde hace meses atrás vienen algunas discrepancias entre Perea y la administración, luego que el gobierno de Dau presentara denuncias relacionadas con supuestos hechos anómalos en Familias en Acción el año pasado, cuando Perea estaba como enlace de ese programa. La exfuncionaria presentó sus argumentos para contrarrestar estos señalamientos y dijo: “tratan de empañar mi labor como funcionaria pública”.