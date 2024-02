¡Exclusiva! El sur del Caribe será el próximo despacho del Gobierno

“Nos preocupa la seguridad que la costa. Cuando uno no reconoce el problema, no lo enfrenta, y aquí (en el Caribe) hay un problema de seguridad. Sabemos que algunos grupos armados tienen azotado a los contratistas y tristemente están financiando la guerra contra la sociedad con recursos del Estado, porque son recursos de extorsiones”, señaló el ministro.

La toma del Gobierno también pretende intervenir en la economía alrededor de la minería ilegal, que dice Velasco, aunque no es tan compleja como en el sur de país, en el sur del Caribe también hay una presencia importante.

"La manera de enfrentar estos problemas es llegando al territorio, sentarnos con la gente, que conozcan cuáles son nuestras propuestas de cambio, pero también escuchar a la gente revisar con claridad si nuestro discurso de convergencia regional y equidad, o sea, inversión en las zonas donde no se ha hecho inversión, se está cumpliendo", aseveró.

El ministro reconoció que un Consejo de Ministros en el centro de Bogotá no puede pensar el país, sino que es desde los territorios. “Cuando uno va al territorio y la gente le dice: “Aquí no hay agua. Aquí no hay energía y no funcionan en la escuela, los puestos de salud”, es que se puede generar un mayor compromiso”, concluyó.